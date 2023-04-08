Kahramanmaş'ta peş peşe korkutan depremler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 ve 3,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinin ardından bölgedeki depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.02 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Derinliğin ise 7.1 olarak ölçüldüğü öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: