Kahreden olay! Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti
Tekirdağ'da bir apartmanda, asansör ile tavan arasında sıkışıp 6 metre yükseklikten boşluğa düşen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Gülperi K., 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. K., bebek arabasındaki 2 aylık çocuğu Avzem Ada'yı zemin katta indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya hareket etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Asansör ile tavanın arasına sıkışan Avzem Ada, 6 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avzem Ada, buradan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Avzem Ada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan anne K.'nin bebeğini asansörden kurtarmaya çalışması, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol