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  4. Kahreden ölüm: İnşaat işçisi 6. kattan düşerek demire saplandı

Kahreden ölüm: İnşaat işçisi 6. kattan düşerek demire saplandı

Kahreden ölüm: İnşaat işçisi 6. kattan düşerek demire saplandı

Bursa'da, yapımı devam eden 14 katlı inşaatta çalışan Ahmet A. (53), iddiaya göre dengesini kaybederek inşaatın 6'ncı katından zemin kattaki iskele demirlerinin üzerine düşüp, asılı kaldı.

Olay,16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı devam eden 14 katlı bir inşaatta işçi olarak çA.an Ahmet A., inşaatın 6'ncı katında çA.tığı sırada iddiaya göre dengesini kaybetti.

 DEMİRLERDE ASILI KALDI

6'ncı kattan düşen A., 1'inci kattaki iskele demirlerine düşüp asılı kaldı. İnşaat çA.anlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, A.'ı asılı olduğu yerden sepetli itfaiye aracı yardımıyla indirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. A.'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler İNŞAAT İŞÇİ ölüm
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