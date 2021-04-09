  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme

Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme

Eskişehir'de İlkay-Emel T. çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan zanlının yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinden başlayan davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Şerif B., Emel T.’ın önceki evliliğinden kızı Beyzanur Kayaalp, İzmir’den SEGBİS ile İlkay T.’ın önceki evlilikten oğlu Buğra Can T., çilingir Ahmet B. ve bazı tanıklar katıldı.

Zanlı Mehmet Şerif B.’nın (29) mahkemedeki ilk sözleri, "Bu suçu ben işlemedim. O çorap nereden geldi bilmiyorum. Ben ortağımı öldüremem" oldu. Öte yandan duruşma devam ettiği bildirildi.

Etiketler cinayet aile eskişehir aile cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merve Aydın’ın yarışmadaki halinden eser kalmadı
Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız''
İşin uzmanı anlattı... Al-sat dışında ‘kripto’dan nasıl para kazanılır?
Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lüks makam aracının fiyatı
Şeyma Subaşı'nın hayali gerçek oldu!
Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı
İl il imsakiye yayımlandı! İşte orucun en uzun ve en kısa olacağı illerimiz
Hükümetten 2023 öncesi kritik ''seçmen'' düzenlemesi
TL'de değer kaybı sürüyor! Dolar, Euro ve Altın zirveye yerleşti!