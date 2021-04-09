Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme

Eskişehir'de İlkay-Emel T. çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan zanlının yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinden başlayan davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Şerif B., Emel T.’ın önceki evliliğinden kızı Beyzanur Kayaalp, İzmir’den SEGBİS ile İlkay T.’ın önceki evlilikten oğlu Buğra Can T., çilingir Ahmet B. ve bazı tanıklar katıldı.



Zanlı Mehmet Şerif B.’nın (29) mahkemedeki ilk sözleri, "Bu suçu ben işlemedim. O çorap nereden geldi bilmiyorum. Ben ortağımı öldüremem" oldu. Öte yandan duruşma devam ettiği bildirildi.