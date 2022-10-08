Kan donduran cinayet! Damadını namaz kılarken öldürdü
Diyarbakır'da bir kişi, damadını namaza durduğu esnada silahla vurarak öldürdü.
Diyarbakır'da meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesi ile sorunları olan kayınbaba damadını namaz kıldığı esnada silahla vurdu. Kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan damat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan cinayeti işleyen kayınpederi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Damadın aile ile sorunları varmış
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde meydana gelen olayda aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı.
Damat hayatını kaybetti
Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel araçla kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.
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