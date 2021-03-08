Kan donduran olay! Oğlunu boğarak öldürdü
Konya'da meydana gelen olayda 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren baba, polise teslim oldu.
Konya'da bir baba, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.
Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi.
Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı.
İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.
Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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