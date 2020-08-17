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  4. 17 Ağustos 2020 21:51

Kanalizasyonda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir vatandaş kanalizasyonda mahsur kalan kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi.

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir vatandaş kanalizyonda mahsur kalan kediyi kurtarırken ayakları çamura saplanmanmasın diye taburelerin üzerinde yürüdü. İlginç yöntemiyle kediyi kurtaran vatandaşı gören vatandaş kurtarma anını cep telefonuyla görüntüledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Abdulmenaf Çelik isimli hayvansever vatandaş, yavru bir kedinin kanalizasyonda sesini duydu. Mahsur kaldığını anlayan vatandaş kediyi kurtarmak için bir merdiven yardımıyla kanalizasyon çukuruna indi. Yavru kedinin kurtulması için seferber olan Abdulmenaf Çelik ‘in aklına şaşırtıcı bir çözüm geldi. Ayakları, kanalizasyon içerisindeki çamura saplanmasın diye taburelerin üzerine basarak kediyi kısa sürede kurtaran vatandaş, yavru kediyi kanalizasyondan çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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