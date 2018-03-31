Kapadokya'daki aşıklar tepesinde sevgilisini tokatladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme’de Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla fotoğraf çekinmek için Nevşehir’in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi’ne gelen Kırgız çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca tokat savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti. Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Balonları fotoğraflamak için gelen turistler ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.



