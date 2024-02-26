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Kar maskesi takıp, takip ettiği arkadaşını bıçakladı

Kar maskesi takıp, takip ettiği arkadaşını bıçakladı
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İstanbul Bağcılar'da 13 yaşındaki bir öğrenci, kar maskesi takarak takip ettiği okul arkadaşını bıçakladı. Bacağından yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tanınmamak için kar maskesi takarak evine kadar takip ettiği okul arkadaşını bıçakladı.

OKULDA OYUN SIRASINDA KAVGA ETMİŞLER

Olay geçtiğimiz cuma günü yaşandı. İddiaya göre okulda oyun oynadıkları sırada iki öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KAR MASKELİ TAKİP

13 yaşındaki öğrenci, okul çıkışında kavga ettiği arkadaşını eline bıçak alıp kar maskesi takarak evine kadar takip etti.

''ÇOCUĞA KUMPAS KURMUŞ''

Saldırıya uğrayan çocuğun annesi, ''Geliyor karnına yumruk atıyor, aralarında itişme kakışma oluyor. Çocuk tam zile bastığı anda koşarak geliyor ve bıçağı batırıyor 2 yerinden. Koşarak uzaklaşıyor. Çocuğa kumpas kurmuş, kar maskesi takmış.'' diye konuştu.

Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Aile büyük panik yaşarken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ÇOCUK GÖZALTINDA

Arkadaşını bıçaklayan çocuk ise polis tarafından yakalandı.

''CEZA ALMASINI İSTİYORUZ''

Çocuğun annesi, ''Şikayetçi olduk. Çocuğun ceza almasını istiyoruz bu yaşta bunu yapabiliyorsa büyüdüğünde daha kötü sonuçlar doğuralabilir.'' dedi.

Yaralı öğrencinin tedavisi sürüyor.

 

İHA

Etiketler bağcılar kar maskesi
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