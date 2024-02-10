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Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi

Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi
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Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde 4-5 kez duyulan patlama sesi, tedirginliğe yol açtı.

Karadeniz'de akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi ve yaşanan sarsılma, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı. Sosyal medyanın da gündem olan esrarengiz patlama sesin kaynağı belirlenemezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı.

İHA

Etiketler patlama patlama sesleri karadeniz
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