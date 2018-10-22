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  4. 22 Ekim 2018 22:24

Karısını başka bir adamla basınca dehşet saçtı !

Kütahya'da bir koca, karısını evinde başka bir erkekle yakalayınca adamı evinin balkonunda bıçakladı.

Karısını başka bir adamla basınca dehşet saçtı !
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Kütahya'da bir koca, iş yerinden evine erken dönünce, karısıyla ilişkisi olan adamı evinin balkonunda yakalayarak bıçakladı.

Kütahya'da Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi.

EŞİNİN DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENDİ

Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı. 

bıçak , aldatma , balkon
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