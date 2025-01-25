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Kartalkaya'daki facianın ardından ilk kez yayınlanan görüntü

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Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ailesi ile birlikte kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşini kaybeden kendisi ise olaydan yaralı olarak kurtulan genç kadının yangın sırasında çektiği görüntüler yaşanan facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ailesi ile birlikte kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Müge K., otelde yaşadığı çaresizliğin görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde Müge K., ölmek üzere olduklarını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yeni bir video ortaya çıktı. Yangın faciasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babası Macit K. ile otelde bulunan Müge K., çektiği videoyu paylaştı. Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını videoya çeken Müge K., "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek"

Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge K., "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" dedi.

İHA

Etiketler genç kadın hayat güzeldi sanırım ölmek üzereyiz kartalkaya otel yangın otel yangını
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