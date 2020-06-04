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  4. 04 Haziran 2020 22:54

Kastamonu'da silahlı saldırı: Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen olayda, kardeşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'da silahlı saldırı: Emekli öğretmen hayatını kaybetti
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Kastamonu’nun Araç ilçesinde kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Boğdam köyünde ikamet eden emekli öğretmen Ömer E., evinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen emekli öğretmen Ömer E.kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ömer E., Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Birkaç gün önce İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen ve iddialara göre bir süredir ağabeyi ile arasında husumet olduğu öğrenilen F.E, yaşanan silahlı saldırı sonrasında ortadan kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin emekli öğretmen Ömer E.'nin kardeşinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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