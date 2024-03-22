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Kastamonu'da soba faciası: 2 ölü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Hilmi Şekerci Caddesi’nde iki katlı müstakil evde otura T. çiftinin kızları K.Y. sahura kaldırmak için aradığı anne ve babasına ulaşamadı. Bunun üzerinde aynı ilçede yaşayan Y., durumdan şüphelenerek eve geldi. İçeri girdiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmokosit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler kastomonu soba faciası karbonmonoksit
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