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  4. 30 Kasım 2018 17:43

Kavga ettiği erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Sakarya'da bir kadın, erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

Kavga ettiği erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı
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Sakarya'da yaşayan M.Ç. (25), bilinmeyen nedenle kavga ettiği erkek arkadaşı Ş.B.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ş.B., gözaltına alınan kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi

Olay, dün gece Sakarya'da meydana geldi. M.Ç. ve erkek arkadaşı Ş.B., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken M.Ç., eline geçirdiği bıçağı erkek arkadaşının göğsüne sapladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ş.B., kanlar içinde yere yığılırke sesleri duyan komşular ise eve geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ş.B., sağlık görevlilerince ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.Ç. ise gözaltına alındı.

Ş.B. ifadesinde kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.

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