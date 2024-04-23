Kayıp adamın cesedi baraj gölünde bulundu

Malatya'da, 10 gündür kayıp olarak aranan H.B.'nın (55), Karakaya Baraj Gölü’nde cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Kuluşağı Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Baraj Gölü kıyısında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, cesedi kıyıya taşıdı. Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 10 gündür kayıp olarak aranan H.B.'ya ait olduğu belirlendi. H.B.'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

DHA