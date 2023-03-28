Kayseri'de korku dolu anlar: Belediye önünde kendini ateşe verdi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.
Kayseri'de Yahyalı Belediyesi önüne gelen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı.
Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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