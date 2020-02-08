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  4. 08 Şubat 2020 14:04

Kayseri'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada, şoförle birlikte 43 kişi yaralandı.

Kayseri'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Develi ilçesi Ayvazhacı mevkisinde meydana geldi. Adana'dan, hafta sonu kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan Hasan Tuna (30) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.



Kazada, şoför Hasan Tuna ile birlikte 43 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

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