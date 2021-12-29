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Kaza yerinden geçerken yardım etmek istedi, hayatının şokunu yaşadı

Kaza yerinden geçerken yardım etmek istedi, hayatının şokunu yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden geçen adam yaralılardan birinin oğlu olduğunu öğrendi.

Alanyurt Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru giden Atakan D. yönetimindeki 34 ECB 218 plakalı otomobil Metal Sanayii'nden yola çıkan Yasin A. (46) yönetimindeki 16 JGU 07 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kaza yerinden geçen Burhan D., yerde yatan yaralılardan birinin oğlu Atakan olduğunu gördü. Oğlunun yanına giden Burhan D., onu teselli etmeye çalıştı. Yaralılar, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler OĞLU YARALI
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