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Kebap yerken görünmez kaza: Karnına şiş giren kadın şişle hastaneye kaldırıldı

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Osmaniye'de gittiği piknik alanında kebap yerken karnına şiş saplanan kadın karnında kebap şişiyle hastaneye kaldırıldı.

İlginç kaza Osmaniye'nin Karaçay mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle pikniğe giden ve ismi öğrenilemeyen kadın, mangalda yapılan kebabı yerken karnına şiş saplandı.

Acılar içinde kıvranan kadın için durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnına şiş saplanmış kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'de gittiği piknik alanında kebap yerken karnına şiş saplanan kadın karnında kebap şişiyle hastaneye kaldırıldı.

Tüm bu anlar ise bir cep telefonu telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler kebap kebap şişi kadın karnına saplandı
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