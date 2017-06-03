Konya'da Suriyeli 51 yaşındaki Ahmed El Ahmed, kendini ağaca asarak intihar etti.

Olay, saat 07.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta sulama yapan bir işçi Ahmed El Ahmed'i ağaçta asılı görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası El Ahmed'in öldüğünü tespit etti. Bir merdivene çıkarak intihar eden Ahmed El Ahmed'in cesedi, yapılan olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.