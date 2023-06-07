Kendini kilitleyip evi ateşi veren kadın ortalığı ayağa kaldırdı

İstanbul Kadıköy'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen kadın kendini kilitlediği evini ateşe verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri yangını söndürdü.

Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı binanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan D.Y. iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra kendini yalnız yaşadığı eve kilitledikten sonra evde yangın çıkardı. Dumanların yükseldiğini farkeden çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kendini eve kilitleyen D.Y.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ancak D. Y. kapıyı açmaya ikna olmayınca itfaiye ekipleri çelik kapıyı kırarak eve girdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, D. Y.'yi de dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmesini istemeyen D.Y. polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Israrlara rağmen tedavi olmayı reddeden kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA