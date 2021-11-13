Kesik baş cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme

İstanbul'da 2003 yılında, yol kenarında kafası ve elleri bir torbanın içinde bulunan Ahmet C., cinayetiyle ilgili kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Aslı Y., Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

2003 yılında meydana gelen olayda Esenyurt'ta yol kenarında bir torba içinde bir erkek başı ve eller bulunmuştu. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada ölen kişinin Zeytinburnu'nda oturan Türkiye Elektrik Kurumundan emekli Ahmet C. olduğunu tespit etti. Yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan Ahmet C.'ın, birlikte olmaya çalıştığı Aslı Y.'un sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis şüphelinin evine yaptığı baskında kanlı elbiseler ve eşyalar buldu.

Firarda olan şüpheliler Aslı Y. ve sevgilisi Kazım T., Adapazarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Kazım T., Ahmet C. dahil 3 kişiyi öldürüp parçalarına ayırmakla suçlandı.



MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zaman içinde Aslı Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gıyabında yargılanan Aslı Y. hakkında "Bir suçu gizlemek veya bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından şüpheli Aslı Y. aranmaya başlandı. Aslı Y., Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aslı Y., önce adliyeye sonra da cezaevine gönderildi.