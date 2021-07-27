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  4. Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı!

Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı!

Antalya'da yapılan kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1’i ağır 9 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesinde yer alan bir restoranın açık alanında yaşandı. Düğün esnasında henüz bilinmeyen nedenle alanda yer alan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç devrildi.

Çam ağacı, misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrilirken, bu sırada masalarında bulunanlar ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yararlandı. Ağacın devrilmesi ihbarıyla olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Düğüne davetli olarak gelen 20'ye yakın kişinin ufak sıyrıkları nedeniyle ayakta tedavileri yapıldı.

Olayda Mustafa Ö. (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi Ö., Fadime Ö., Güldeniz Ö., Umut Ayaz Ö., Özlem B., Fikret U., Ercan A., Fatma A. ve Ramazan S. yaralandı. Yaralılardan 5’i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, Niyazi Ö.'in durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Etiketler kır düğünü ölüm ağaç
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