Kirayı ödemeyen kiracısını bıçakladı

İstanbul Sarıyer'de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçakla yaraladı.

Sarıyer Merkez Mahallesi’nde iddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen S.K. (42), ücreti birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu K.G. (40), kiracısını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan K.G., S.K'yi kasığından bıçakladı.

Olay yerinde çok milyarda kan kaybeden S.K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİRACININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ev sahibinin oğlu K.G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Öte yandan polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli K.G., Beşiktaş Ortaköy’de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA