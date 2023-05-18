Kırklareli'nde korkunç kaza: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Kırklaereli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti.
M.D. idaresindeki tır, yolun karşısına geçmek isteyen M. D. (71) ile torunu Y. C. B.'a (5) çarptı. Kazada anneanne ve torunu olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcının incelemesinin ardından cenazeler Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol