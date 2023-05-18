  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kırklareli'nde korkunç kaza: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti

Kırklareli'nde korkunç kaza: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti

Kırklareli'nde korkunç kaza: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Güncelleme:

Kırklaereli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti.

M.D. idaresindeki tır, yolun karşısına geçmek isteyen M. D. (71) ile torunu Y. C. B.'a (5) çarptı. Kazada anneanne ve torunu olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcının incelemesinin ardından cenazeler Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler anneanne torun kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ve Sinan Oğan istediği koltuğu açıkladı
14 Mayıs seçimlerini bilen anketçi Hakan Bayrakçı'dan 2'nci tur tahmini
Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir ikinci tur tahminini açıkladı
Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya'dan ''bir örnek'' aşk pozu
Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor
Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan'a teklifi ortaya çıktı: Göç Bakanlığı
Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında ''kabine'' krizi
Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için
Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz
Dolar rekor kırdı, altın çakıldı!