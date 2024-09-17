Kırmızı bültenle aranıyordu; Türkiye'de yakalandı

Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan zanlı Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa’da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y.'ın Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya düzenlenen operasyonda B.Y., yakalandı.

Gözaltına alınan B.Y.'nin işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi. (DHA)

DHA