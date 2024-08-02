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Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti

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Siirt'te kıskançlık krizi geçiren adam, 5 çocuk annesi eski eşini bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Ülkü Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi S.K., evine gelen eski eşi İ.K ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmada kıskançlık krizi geçiren İ.K., eski eşi S.K'yı bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.K., hayatını kaybederken, İ.K., ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Zanlı tutuklandı

Hastaneye kaldırılan S.K. hayatını kaybederken, İdris K., tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA

Etiketler kıskanç kıskançlık kadın cinayeti eski eşini öldürdü
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