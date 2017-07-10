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  4. 10 Temmuz 2017 10:25

Kıskanç eski eş dehşet saçtı

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kıskanç eski eş dehşet saçtı
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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Akhisar Belediyesi'ne ait Hüsnü Kahraman Kültür Parkı içerisinde gerçekleşti. Yavuz D. (38), eski eşi Arzu Z.'yı (35) başka bir erkek ile yan yana görünce iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Çiftle tartışan Yavuz D., yanında bulunan bıçakla kendisinden bir çocuğu olduğu eski eşi Arzu Z.'ya saldırdı.

Önce eski eşini bıçaklayan Yavuz D., ardından aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Arzu Z. ve Demir'i ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Yavuz D.'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

cinayet , kıskançlık krizi , eski eş , olay yeri