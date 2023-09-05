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  4. Kıskançlık krizine giren adam eşini ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti

Kıskançlık krizine giren adam eşini ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti

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Karabük'te bir kişi, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Zanlının ilk eşini de öldürdüğü için cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta meydana geldi. H.K., 1 yıl önce evlendiği eşi Ö.K. ile kıskançlık sebebiyle kavga etti. H.K., annesi N.Ç. ile birlikte dışarı çıkan eşi Ö.K.'yi takip edip, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Anne ve kızı vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde kanlar içerisinde yere yığılırken, H.K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi: Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve kızının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli H.K.'yi aynı mahallede Zafer Sokak yakınlarındaki çamlıkta buldu. K., polis tarafından yakalanacağını fark edince pompalı tüfekle başına ateş açarak intihar etti. 

İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan H.K.'ın 2008 yılında ilk eşi N.K.'yi de öldürdüğü ve bu sebeple cezaevinde kaldığı öğrenildi. Ayrıca, Ö.K.'nin geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. 

DHA

Etiketler karabük kadın cinayeti kayınvalide
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