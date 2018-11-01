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  4. 01 Kasım 2018 14:11

Kız kardeşiyle görüşen genci böyle bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, kız kardeşiyle görüştüğünü öğrendiği genci bıçakladı.

Kız kardeşiyle görüşen genci böyle bıçakladı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir genç, kız kardeşiyle görüştüğünün öğrendiği bir kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bıçaklama anı ve yoldan geçen bir vatandaşın Eren Koçak’ı ikna etme çabaları yer alıyor.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Eren.K. kız kardeşiyle göörüştüğünü öğrendiği M.A.’yı Demokrasi Bulvarı no: 23 adresinde Mithatpaşa Caddesi girişinde yakaladı. Kısa bir konuşmanın ardından M.A.’yı yere savuran Eren.K., elindeki bıçakla M.A.’yı baldırından yaraladı. Olay anında yoldan geçen bir vatandaş Eren.K.’yi uzun bir uğraşın ardından ikna ederken, bıçaklanmış halde yerde yatan M.A.’yı kaldırıma götürerek bir taraftan telefonla 112’ye haber verdi, diğer taraftan da olay yerine gelen diğer vatandaşların yardımıyla M.A.’nın ayağını kemerle sıkarak müdahalede bulundu.



Asayiş ekipleri ve 112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından M.A. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kendisini kız arkadaşının abisinin bıçakladığını, görüştüklerinden kız arkadaşının ailesinin haberdar olduğunu iddia etti.

Olayın ardından kaçan E.K. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Eren.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

İHA

bıçak , antalya , manavgat , saldırı
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