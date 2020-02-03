Kızılay protestosunda 16 gözaltı

Kızılay’a yapılan bağışların Ensar Vakfı gibi vakıf ve derneklere aktarılarak vergi kaçırıldığının açığa çıkmasının ardından emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Kızılay’ın Ankara Genel Müdürlüğü binası önünde protesto eylemi yapmak istedi.

Kurumlar, “Verdiğimiz vergilerin, ödediğimiz faturaların yandaşa, sermayeye, gerici vakıflara aktarılmasına izin vermeyeceğiz” diyerek basın açıklamasına çağrı yapmıştı.

Kızılay Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu sokağın her iki tarafı polis tarafından kapatıldı. Protestocuların sokağa girmesini engelleyen polis 16 kişiyi gözaltına aldı.