SON DAKİKA
ACI HABER AZ ÖNCE GELDİ: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Şubat 2020 14:07

Kızılay protestosunda 16 gözaltı

Ankara’da Ensar Vakfı’na para aktarma aracı olarak kullanılan Kızılay’ı protesto etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti. Olaylarda 16 kişiyi gözaltına alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kızılay’a yapılan bağışların Ensar Vakfı gibi vakıf ve derneklere aktarılarak vergi kaçırıldığının açığa çıkmasının ardından emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Kızılay’ın Ankara Genel Müdürlüğü binası önünde protesto eylemi yapmak istedi.

Kurumlar, “Verdiğimiz vergilerin, ödediğimiz faturaların yandaşa, sermayeye, gerici vakıflara aktarılmasına izin vermeyeceğiz” diyerek basın açıklamasına çağrı yapmıştı.

Kızılay Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu sokağın her iki tarafı polis tarafından kapatıldı. Protestocuların sokağa girmesini engelleyen polis 16 kişiyi gözaltına aldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , ankara , gözaltı , kızılay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM