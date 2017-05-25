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  4. 25 Mayıs 2017 14:10

Kızına kötü davranan damadını öldürdü

Kütahya'da bir baba kızına kötü davranan damadını pompalı tüfekle öldürdü.

Kızına kötü davranan damadını öldürdü
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Kütahya'da Hüseyin D. kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Bilal D.'yi çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, dün gece Atakent Mahallesi TOKİ Konutları arkasındaki boş arazide meydana geldi. İddialara göre Hüseyin D., kızı F.N.D.'ye iyi davranmadığı için damadı Bilal D.ile telefonda tartıştı. Arkadaşlarıyla boş araziye park ettiği otomobilinin yanında içki içen Bilal D., kayınpederi Hüseyin D.'yu konuşmak için yanına çağırdı. Hüseyin D., eşi Nuray D. ile birlikte damadının bulunduğu yere geldi.

Kayınpeder ve damadı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin D. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek damadını kafasından vurdu. Hüseyin D. ve eşi Nuray D. otomobile binerek kaçarken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Bilal D.'nun ölmüş olduğunu belirledi. Bilal D.'nun kayınpederi ile kavga sırasında sağ eline muşta taktığı belirlenirken, cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan Hüseyin D.ile eşi Nuray D.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

damat , muşta , pompalı tüfek , kayınpeder