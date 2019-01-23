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  4. 23 Ocak 2019 14:11

Kızını bıçaklayan cani baba kendini böyle savundu

Bursa'da tartıştığı kızını defalarca bıçaklayan babanın, ''Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu'' dediği öğrenildi.

Kızını bıçaklayan cani baba kendini böyle savundu
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Olay merkez Yıldırım İlçesi Şible Mahallesi Şible Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Adnan S. (65) kızı Ayşe S. (32) ile paralarını harcadığı gerekçesi ile tartışmaya başladı. Baba kız arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve öfkeli baba mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızını bıçaklamaya başladı. Kızın çığlıklarını duyan komşuları olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kızı hastaneye kaldırırken, baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Baba S.’nin ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, ‘Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum’ dediği öğrenildi.

Baba S. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilirken, Bursa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ayşe S.’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

İHA

bursa
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