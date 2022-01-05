  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kızını bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalışan kadın hastanede hayatını kaybetti

Kızını bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalışan kadın hastanede hayatını kaybetti

Kızını bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalışan kadın hastanede hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde, M.N.S. (17) adlı kız çocuğunun bıçakladığı, saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştığı annesi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S. ile annesi Nurcan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, S.'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurcan S.'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler hastane hayat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yarı çıplak motosiklet süren Miss Bumbum birincisi gözaltına alındı
Çorum'da yasak aşk faciası! Annesini önce bıçakladı, sonra boğdu!
Arka Sokaklar'ın esmer güzeli Ela Yörüklü'ye beğeni yağıyor
Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan erken seçime gitmek zorunda''
Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti
Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?''
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... e-Devlet'ten yeni hizmet!
Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi
2021 en sıcak beşinci yıl oldu
Atatürk'ün dünyaya örnek olan fikri Danimarka'da hayata geçti