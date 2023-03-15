Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 yaşındaki çocuk demir kapının raydan çıkıp üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.
İddiaya göre, 3 yaşındaki Mustafa Eren Bayram ve arkadaşları boş binanın avlusuna açılan demir kapıyla oynarken, kapı raydan çıktı.
Minik Mustafa Eren, raydan çıkan demir kapının üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. Mustafa Eren B., Orhangazi Cami'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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