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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye Haber verdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA

Etiketler kocaeli geri dönüşüm tesisi yangın
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