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  4. 12 Ocak 2021 19:20

Koltuk değneklerinden çıkan şoke etti!

Gaziantep’te, polis ekiplerinin, durumundan şüphelenip durdurduğu bir kişinin, koltuk değneklerinde uyuşturucu tespit edildi.

Koltuk değneklerinden çıkan şoke etti!
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği E.V.’yi durdurdu. Polis ekiplerinin E.V.’nin üzerinde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler, E.V.’nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada ise uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konurken gözaltına aldığı E.V.’nin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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