Komşu evinde tecavüz edip, hamile bırakmış

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi D.A., Kurban Bayramı arifesinde, ailesiyle ziyarete geldiği İzmir'in Torbalı ilçesindeki yakınlarının evinde aniden rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle Torbalı'daki özel bir hastaneye götürülen D.A.'nın, 2 aylık hamile olduğu belirlenip, kürtaj yapıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesinin şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.A., İstanbul'daki komşuları B.A.'nın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma, B.A.'nın yakalanması için harekete geçti.