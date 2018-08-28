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  4. 28 Ağustos 2018 12:24

Komşu evinde tecavüz edip, hamile bırakmış

Tatil için geldiği İstanbul'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hamile olduğu belirlendi. 15 yaşındaki kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Komşu evinde tecavüz edip, hamile bırakmış
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İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi D.A., Kurban Bayramı arifesinde, ailesiyle ziyarete geldiği İzmir'in Torbalı ilçesindeki yakınlarının evinde aniden rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetiyle Torbalı'daki özel bir hastaneye götürülen D.A.'nın, 2 aylık hamile olduğu belirlenip, kürtaj yapıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesinin şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.A., İstanbul'daki komşuları B.A.'nın kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma, B.A.'nın yakalanması için harekete geçti.

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