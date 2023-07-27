Komşusunu öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı

Kilis'te tartıştığı komşusunu öldüren polis memuru M.Y. tutuklandı. M.Y. ifadesinde, ''Eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım'' dedi.

Kilis'te tartıştığı komşusu H.Ö.'yü (50) tabancayla ateş ederek öldüren polis memuru M.Y. (47), tutuklandı. Park yüzünden sık sık tartışma yaşadıklarını belirten Y. ifadesinde, "Her tartışmada ağır hakaretler ediyordu. Dün sabah evde kalan bazı eşyalarımızı almak için apartmana gittik. Eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım" dedi.

Yaşar Aktürk Mahallesi'nde dün sabah Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Y., taşındığı ve kalan eşyalarını almak için geldiği apartmanın önünde araç park etme nedeniyle daha önce de tartıştığı komşusu H.Ö. ile karşılaştı.

İkili arasında yeniden çıkan tartışma sırasında M.Y., tabancasıyla Ö.'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, polis memuru M.Y. ise gözaltına alındı.

"EŞİMİN YANINDA KÜFÜR EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Emniyetteki sorgusunda, Ö.'in dolmuş şoförlüğü yaptığını ve sürekli aracını apartmanın girişine park ederek çıkışlara engel olduğu için tartıştıklarını anlatan M.Y., "Sürekli aramızda tartışma vardı. Her tartışmada ağır hakaretler ediyordu. Salı günü apartmandan taşındık ve başka bir daireye gittik. Dün sabah evde kalan bazı eşyalarımızı almak için apartmana gittik. Bu sırada sokakta H.Ö. ile karşılaştık. Kendisini yine bana hakaretler etti ve ardından eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA