Komşusunun köpeğini öldüren sanığa hapis cezası

Denizli'de ''Paşa'' isimli köpeğini tüfekle vurup öldüren ve sahibini tehdit eden Süleyman T. (68) toplamda 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deliktaş Mahallesi'nde geçen yıl nisan ayında Emel T., bir sokak köpeğini sahiplendi. Zemin katta oturan T. ile bodrum kattaki komşusu Süleyman T. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Süleyman T., T.’yi, kendisini ve sahiplenip ‘Paşa’ ismini verdiği köpeği öldürmekle tehdit etti. O anlar Emel T. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayın ardından T., köpeği, evinde beslemeye başladı.

15 Haziran günü akşam saatlerinde binanın bodrum katından gelen silah sesi üzerine aşağıya inen Emel T., köpeğini merdivenlerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis köpeğin başından tüfekle vurulup öldürüldüğünü belirledi.

Emel T.'nin şikayeti üzerine köpeği öldürdüğü iddia edilen Süleyman T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

KÖPEĞİN BAŞINA DAHA ÖNCE DE ÇEKİÇLE VURMUŞ

Emel T., polise verdiği ifadesinde, Süleyman T.'nin 10 gün önce de köpeği Paşa'nın başına çekiçle vurduğunu, köpeğini kurtarmak isterken, çekiçle kendisine de saldırdığını ancak yaşlı olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmadığını ve hayvanı tedavi ettirdiğini söyledi.

KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Tutuklanan Süleyman T. ise ifadesinde, "Bodrum kata taşındıktan sonra köpeklerin merdivene pislemesinden dolayı aşırı derece rahatsız oldum. Emel T.'ı defalarca uyardım. Olay günü merdiven altına koyduğum eşyaların devrilme sesini duyunca evden ruhsatsız tüfekle çıkıp, köpeğe bir el ateş ettim. Emel T. köpeği evinde değil, kapımın önünde, merdivende besliyordu. Kendisini köpeğin rahatsız ettiği konusunda uyardım" diyerek suçlamayı kabul edip, T.'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Süleyman T. hakkında Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı. T., dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davaya Denizli Barosu müdahil olurken Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar Damla Nur Yollu, Engin Yıldız ve Hasan Ozan Orpak yargılama boyunca mahkemede hazır bulundu. Denizli Hayvan Hakları Platformu da dava sürecini yakından takip etti. Mahkeme, sanığa 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesine istinaden 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık, Emel T.'a yönelik tehditleri nedeniyle de 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'EMSAL BİR KARAR'

Davanın sonuçlanmasının ardından Denizli Barosu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Her ne kadar cezalar en üst hadden verilmemiş olsa da bir canlının yaşam hakkının canice elinden alınmış olmasının cezasız kalmayacağı bu kararla ortaya konulmuştur. Kararın emsal olmasını umarak, hayvanlara yapılan işkence ve acımasızca muamelelerin karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

Denizli Hayvan Hakları Platformu Bülent Gökçe de "Tüfekle öldürülen Paşa isimli köpek için mahkemeden karar çıktı. Sanık köpeği öldürmekten 2 yıl, tehditten ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bu cezanın ertelenmesi ya da paraya çevrilmesi mümkün değildir. Avukatlar süreci iyi takip etti. Türkiye'de örnek olacak emsal bir karardır. Bu karar Denizli Barosu ve hayvanseverlerin el ele verip aldığı bir sonuçtur" diye konuştu.

DHA