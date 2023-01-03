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Konya'da bir otomobil minibüse çarptı: 10 yaralı

Konya'da bir otomobil minibüse çarptı: 10 yaralı
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Konya'da seyir halindeki otomobilin şerit değiştiren minibüse çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Konya'da akşam saatlerinde yaşanılan trafik kazasında faciadan dönüldü.

Saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 42 BUL ... plakalı otomobil, Otogar Kavşağı yakınında aynı yönde seyir halinde olan ve şerit değiştiren Halil Ş. idaresindeki 42 EAH ... plakalı midibüse çarptı.

Minibüs devrildi
Çarpmanın etkisiyle yan yatan midibüs de yol kenarında park halinde bekleyen Ö.O. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 10 kişi yaralandı
Polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri kazada yaralanan midibüs sürücüsü ve araçta bulunan 9 kişiyi ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, kazada yan yatan midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kaza konya yaralı
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