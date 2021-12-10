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Konya'da kayıp kedi patileri kesilmiş ve ölü olarak bulundu

Konya'da kayıp kedi patileri kesilmiş ve ölü olarak bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kayıp olan iki kediden biri patileri kesilmiş ve ölü olarak bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mecaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen Tuba Yeşilsu, baktığı kedilerden ikisinin olmadığını fark edince aramaya çıktı. Bir süre sonra Tuba Yeşilsu, baktığı kedilerden birisini sokak ortasında patileri kesilmiş ve ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 Kedilerin beslenmesi için daha önce belediyeye müracaat ettiğini belirten Tuba Yeşilsu "Kendi pazar harçlığımdan artırdığım parayla kedilere mama alıyorum. Daha önce de belediyeye mama konusunda haber verdik. Ama yiyecek getiren olmadı. Bir tanesi kayıptı onu arıyordum. Bunu da ölü olarak bulduk. Çok üzüldüm. Yetkililerden destek istiyorum. Bu hayvanlara bakılmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

 

Etiketler kedi ölü konya
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