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Köpek eğitim merkezi çocuklara cinsel istismar

Köpek eğitim merkezi çocuklara cinsel istismar
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Ankara'da emekli emniyet müdürü öğrenilen ve sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren 15 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan zanlıya 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara'da emekli emniyet müdürü A.Y.'ye (54), sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren 15 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesi ile 2015 yılında emekli olan A.Y., Gölbaşı ilçesinde sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren İ.A. (16) ve D.C. (15) adlı kızlara cinsel istismarda bulundu. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan A. Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında A.Y.'nin evinde ve köpek eğitim merkezinde arama yapıldı. Cep telefonunda köpek eğitim merkezindeki kız çocuklarına ait video ve fotoğraflar bulundu. Videolarda A.Y.'nin, kız çocuklarını yönlendirdiği ve özel bölgelerini görüntülemeye çalıştığı görüldü. A.Y.’nin yine cep telefonunda küçük yaşta kız çocuklarına ait videolar ve fotoğraflar da bulundu. Soruşturma sonunda A.Y. hakkında 'eğitici-öğretici tarafından zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 60 yıldan 84 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan A.Y., karar duruşmasında hazır bulundu. A.Y., son savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, "Aile üzerime iftira atıyor. Ben bu suçu işlemedim" dedi.

Mahkeme heyeti A.Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

 

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