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  4. Korkunç kaza kamerada! Şoför 17, ölen çocuk 13 yaşındaydı

Korkunç kaza kamerada! Şoför 17, ölen çocuk 13 yaşındaydı

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Ankara'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 13 yaşındaki çocuğun öldüğü, 17 yaşındaki sürücü ile 2 çocuğun yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki F.Ö.(13) öldüğü, 17 yaşındaki sürücü ile 2 çocuğun yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

1 Haziran'da, Kayı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde meydana gelen kazada, A.A. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada F.Ö. hayatını kaybetti, sürücü A.A. ile otomobildeki M.S. (15) ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, 8'inci sınıf öğrencisi F.Ö.'in cenazesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi. Olayın ardından kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, A.A. ve yanındaki arkadaşının direksiyonu sağa sola kırdığı ve sonrasında direğe çarptıkları an yer aldı. (DHA)

DHA

Etiketler kaza trafik kazası çocuk
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