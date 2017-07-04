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  4. 04 Temmuz 2017 12:36

Korkunç kaza ! Ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir'de karşı şeride geçen kamyon dehşet saçtı. Kazada 16 kişi yaralanırken, yolcu otobüsü şarampole uçmaktan son anda kurtuldu.

Korkunç kaza ! Ortalık savaş alanına döndü
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Korkunç kaza ! Ortalık savaş alanına döndü Korkunç kaza ! Ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kargo şirketine ait kamyon karşı şeride geçti. Bir yolcu otobüsü ile kamyonet ve otomobilin de karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün şarampole uçmadan son anda kurtulması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sabah saatlerinde Havran ilçe girişine meydana geldi . Saim G. idaresindeki kargo kamyonu henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.  Kamyon karşı şeritte Menderes B. idaresindeki kamyonet ile Temel Ş. yönetimindeki aracın arasına daldı.

Bu sırada kamyonu gören Muhiddin E. idaresindeki bir yolcu otobüsü ise direksiyonu kırdı. Otobüs tarlaya uçmaktan son anda kurtuldu.

Kazada 16 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ve jandarmanın araştırması sürüyor.

İHA

yolcu otobüsü , trafik kazası , balıkesir'de kaza , kargo kamyonu