Korkunç ölüm... 4 yaşındaki kendi çocuğunu ezdi
Trabzon'da, babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Ortahisar ilçesinde otomobilini park etmek için geri manevra yapan Adem Y, aracın yanına gelen 4 yaşındaki oğlu Ö.E.Y'yi fark etmedi.
Geri gelen aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Baba Adem Y, tarafından Fatih Devlet Hastanesine getirilen Ö.E.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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