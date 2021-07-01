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  4. Korkunç ölüm... 4 yaşındaki kendi çocuğunu ezdi

Korkunç ölüm... 4 yaşındaki kendi çocuğunu ezdi

Korkunç ölüm... 4 yaşındaki kendi çocuğunu ezdi

Trabzon'da, babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Ortahisar ilçesinde otomobilini park etmek için geri manevra yapan Adem Y, aracın yanına gelen 4 yaşındaki oğlu Ö.E.Y'yi fark etmedi. 

Geri gelen aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Baba Adem Y, tarafından Fatih Devlet Hastanesine getirilen Ö.E.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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