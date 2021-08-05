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Korkunç ölüm: Vitamin sanıp yediler

Korkunç ölüm: Vitamin sanıp yediler

Malatya'da, vitamin ilacı olduğunu sandıkları tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatarak yedikten sonra hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi.

Malatya Görgü Mahallesi'nde 2 Ağustos günü, evlerinde yaptıkları kahvaltı sonrası rahatsızlanan Hüseyin ve Fatma Bahçalı çifti, komşularının çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TARIM İLACINI EKMEKLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜLER
3 çocuk sahibi çiftin kahvaltı yaparken vitamin ilacı olduğu sandıkları raftan aldıkları tarım ilacını ekmeklerinin üzerine damlatıp, sürerek yedikleri öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çift, dün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

 Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Etiketler tarım tarım ilacı vitamin
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