Korkutan yangın! Çevre binalara da sıçradı

Merkez İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Yangın çıkan eve 50 metre mesafedeki akaryakıt istasyonu ise önlem amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

