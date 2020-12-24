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  4. 24 Aralık 2020 12:47

Korkutan yangın! Çevre binalara da sıçradı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı. Yakındaki akaryakıt istasyonu önlem amacıyla boşaltılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Korkutan yangın! Çevre binalara da sıçradı
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Merkez İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Yangın çıkan eve 50 metre mesafedeki akaryakıt istasyonu ise önlem amacıyla boşaltıldı. 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
 

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