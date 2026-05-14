Kötü koku ortaya çıkardı: Yalnız yaşayan kadın evde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Sancar Mahallesi’nde yalnız yaşayan 60 yaşındaki S.K., evinde ölü bulundu. Kendisinden yaklaşık 3 gündür haber alamayan komşularının evden yayılan kötü kokuları fark etmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kaleli Sokak üzerinde bulunan eve giren ekipler, S.K.’yi hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemelere göre S.K.'nin yaklaşık 3 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

S.K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

 

DHA

